نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة ريال مدريد ولايبزيج بفوز الميرنجي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج"، ضمن منافسات دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

سجل براهيم دياز أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح ريال مدريد في الدقيقة 49، بعد تمريرة من داني كارفخال إلى زميله دياز الذي توغل بالكرة بشكل رائع إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة يسارية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

موعد مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره لايبزيج يوم الأربعاء 6-3-2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.