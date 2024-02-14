عاجل.. تعرف على كواليس إصابة ديانج واستبعاد تاو من رحلة الجزائر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد سعيد كواليس إصابة المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي واستبعاده من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والتي تقام يوم الجمعة.

كواليس إصابة ديانج واستبعاد تاو من رحلة الجزائر

وقال أحمد سعيد عبر برنامجه كلام في الكورة على شاشة قناة الشمس الفضائية: "ديانج يشتكى من آلام في الركبة منذ عام كامل، ورغم ذلك يتحامل على نفسه ويلعب مع الأهلي".

وأوضح: "الفحوصات الطبية أظهرت عدم معاناة ديانج من الإصابة، ولذلك قرر الأهلي عمل فحص شامل عليه، وبدأ في ذلك بالفعل بعد عودته من كوت ديفوار وذلكل معرفة سبب ألام اللاعب المستمرة التي يشتكي منها باستمرار، وقد يجري جراحة تنظيف في الركبة وقد يغيب من شهر ونصف إلى شهرين".

وأضاف: "الجهاز الفني فضل استبعاد بيرسي تاو من مواجهة بلوزداد وحصوله على راحة بسبب الاجهاد الذي يعاني منه بعدما شارك مع منتخب جنوب افريقيا في أمم إفريقيا".

وأشار إلى أن الأهلي سوف يغيب عن صفوفه عددًا من اللاعبين أمام بلوزداد وعلى رأسهم محمد الشناوي ووسام أبو علي مهاجم الفريق الجديد ونفس الأمر بالنسبة لـ عبد القادر وكوكا ومحمود متولي وديانج وكريستو وبيرسي تاو.