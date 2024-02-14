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أحمد جودة - القاهرة - يتشوق محبو مشاهدة كتيبة كارلو أنشيلوتي لمعرفة موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز أمام لايبزيج بنتيجة 1-0 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج" في ذهاب دور الـ16 بالتشامبينوزليج.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز أمام لايبزيج

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره رايو فاليكانو يوم الأحد المقبل 18-2-2024 على ملعب "تيريزا ريفيرو"، وذلك في إطار الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو عصر الأحد المقبل، عبر قنواتها.