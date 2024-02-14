نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب غياب بركات وحازم إمام عن توقيع التوأم عقود تدريب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن عدم حضور الثنائي حازم إمام ومحمد بركات توقيع التوأم حسن لعقود تدريب منتخب مصر لظروف خاصة وليس لرفضهما تواجد التوأم على رأس القيادة الفنية كما يثار في الإعلام.

سبب غياب حازم إمام ومحمد بركات

أضاف الكومى خلال تصريحات هاتفية عبر برنامج ملعب الشمس:" تم تأجيل المؤتمر لإقامته في العاصمة الإدارية ذلك الصرح الكبير لتكون البداية موفقة".

وواصل:" تأجيل المؤتمر للترويج للعاصمة الإدارية من أجل مصلحة الوطن ونظرًا للتكلفة المادية الأقل ومشروع الهدف ما زالت الأمور قبل الإنشاء لذلك لم يتم إقامة المؤتمر فيه".

وأكمل الكومي:" الكابتن حازم إمام ومحمد بركات أعلنا تأييدهم الكامل للجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم وحسن وكذلك عامر حسين".

وأردف:" لا أستطيع الإفصاح عن عقد حسام حسن مع منتخب مصر والمدرب الوحيد الذي من حقه الإعلان عن القيمة المادية للعقد والتوأم حسن لم يتحدثا في أي تفاصيل مالية في العقد أو أي شروط، وتركنا الحرية كاملة لهما لتشكيل الجهاز الفنى للمنتخب".