نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي إلى ريال مدريد؟.. رد مفاجئ من تشواميني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الفرنسي تشواميني نجم وسط ريال مدريد، على إمكانية قدوم مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى صفوف النادي الملكي في الصيف المقبل.

تشواميني يعلق على إمكانية قدوم مبابي إلى ريال مدريد

سُئل تشواميني، عن قدوم مبابي إلى ريال مدريد، وذلك عقب نهاية مواجهة لايبزيج الألماني في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الملكي بهدف نظيف.

وقال تشواميني: "لا، مبابي لم يخبرني وحتى لو قال فلن أخبرك (يضحك). نحن نعم، نتحدث عن ذلك في غرفة تبديل الملابس لأنه موضوع مهم".

وأشار تشواميني بخصوص مبابي: "نأمل أن نعرف ذلك المزيد في الأسابيع المقبلة".

وتابع تصريحاته: "في ريال مدريد، يبدأ الموسم بعد شهر فبراير، وعلينا الفوز بجميع مبارياتنا من أجل تحقيق الألقاب".

ووضع ريال مدريد، قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه خارج أرضه أمام لايبزيج بهدف إبراهيم دياز في ذهاب دور الستة عشر.