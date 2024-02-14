عاجل.. كواليس أزمة فوزي لقجع مع انفانتينو بسبب أمم إفريقيا 2025

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد سعيد أن الخلاف اشتغل بشكل واضح بين فوزي لقجع عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد المغربي، وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا حول موعد إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

كواليس أزمة لقجع مع انفانتينو

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال عام 2025.

وقال أحمد سعيد عبر برنامجه كلام في الكورة على شاشة قناة الشمس الفضائية: "كان هناك اجتماع بينه فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وباتريس موتسيبي رئيس الكاف وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا على هامش نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ووقع خلاف شديد بين لقجع الذي أراد إقامة بطولة كان 2025 في الصيف وتمسك بموقفه".

وأضاف: "في الوقت الذي رفض إنفانتينو إقامة البطولة في الصيف وطلب إقامتها في الشتاء في الفترة من يناير إلى فبراير 2025؛ من أجل إفساح المجال لإقامة كأس العالم للأندية في الصيف من نفس العام".

ومن المنتظر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية 2025، وهي أول نسخة من البطولة ستقام بمشاركة 32 ناديًا.