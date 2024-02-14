نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: عقد حسام حسن مع الاتحاد المصري لا يشمل أي شروط جزائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عقد حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مع الاتحاد المصري، لا يحمل أي شروط جزائية.

ماذا قال أمير هشام عن عقد حسام حسن؟

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "العقد الذي تم توقيعه بين الاتحاد المصري وحسام حسن، لا يحمل أي شرط جزائي بين الطرفين، حال فسخ أيا منهم العقد".

وأضاف أمير هشام: "جمال علام طالب حسام حسن بالتوقيع على الطرف الثاني، ولكن المدير الفني أكد أنهم طرف واحد، وأنه لا ينظر لأي بنود في العقد، مؤكدًا أن تدريب المنتخب الوطني حلم له".

واختتم: "الجهاز الفني اشتمل على استمرار الدكتور محمد أبو العلا على رأس الجهاز الطبي، ومحمود سليم محلل أداء ومحمد مراد منسق إعلامي، ومينا سامح وعلي محمد علي إداريين".