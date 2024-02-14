نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يجدد الأهلي عقد عمرو السولية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن التقرير الطبي الخاص بإصابات عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليس في صالحه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "التقرير الطبي اشتمل على أن إصابات عمرو السولية من المتوقع أن تتكرر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، والجهاز الطبي حذر من هذا الأمر".

وأضاف أمير هشام: "حال تم سؤال الجهاز الطبي عن إمكانية تجديد عقد السولية، سيكون الرد بالرفض ولكن ليس هذا من صلاحياته، ولكن الإصابات والتقرير الطبي يجعل فرص تجديد عقده داخل النادي ضعيفة للغاية".

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب 5 جولية بالجزائر.