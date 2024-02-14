نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: ديانج يشارك مصاب بالغضروف منذ عام واتجاه لخضوعه لجراحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المالي أليو ديانج يعاني من الإصابة بالغضروف منذ ما يقرب من عام تقريبًا، وتم رفض خوضه لجراحة وقتها بسبب احتياج الفريق لخدماته.

أمير هشام: ديانج يشارك مصاب بالغضروف منذ عام

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ديانج يشارك وهو يعاني من بعض الآلام ولكنه يشعر بعدم الارتياح، وهو ما جعل مستواه في الهبوط خلال الفترة الماضية".

وأضاف أمير هشام: "الكدمة الأخيرة التي تعرض لها كانت صعبة عليه وبالتالي غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وهناك اتجاه لإجراء اللاعب جراحة في الغضروف".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.