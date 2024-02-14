الرياضة

أمير هشام: ديانج يشارك مصاب بالغضروف منذ عام واتجاه لخضوعه لجراحة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المالي أليو ديانج يعاني من الإصابة بالغضروف منذ ما يقرب من عام تقريبًا، وتم رفض خوضه لجراحة وقتها بسبب احتياج الفريق لخدماته.

أمير هشام: ديانج يشارك مصاب بالغضروف منذ عام

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ديانج يشارك وهو يعاني من بعض الآلام ولكنه يشعر بعدم الارتياح، وهو ما جعل مستواه في الهبوط خلال الفترة الماضية".

وأضاف أمير هشام: "الكدمة الأخيرة التي تعرض لها كانت صعبة عليه وبالتالي غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وهناك اتجاه لإجراء اللاعب جراحة في الغضروف".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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