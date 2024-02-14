نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل رسالة ميشيل يانكون لـ حارس الأهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي أحمد سعيد حدد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي برنامجا تأهيليا خاصا لتجهيز محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق الأحمر من أجل حراسة عرين الفريق في المرحلة القادمة، في المباريات المحلية بعدما تم التعاقد معه لتعويض غياب محمد الشناوي قائد الأهلي.

تفاصيل رسالة ميشيل يانكون لـ حارس الأهلي

وأضاف في تصريحات عبر برنامجه كلام في الكورة على قناة الشمس الفضائية، أن يانكون عقد جلسة مع الحارس خاصة أنه لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال افريقيا بسبب تأخر التعاقد معه حتى موعد غلق القيد الشتوي من قبل الاتحاد الإفريقي مع نهاية شهر يناير الماضي.

وأشار إلى أن مدرب الحراس طلب من الزنفلي ضرورة التركيز في التدريبات وعدم اليأس من عدم المشاركة في بداية مشواره لظروف القيد الافريقي ولكن عليه انتظار الفرصة بقوة والتعامل مع المشاركة بالتحدي لأن المنافسة صعبة للحصول علي فرصة اللعب في الأهلي.

وطالب أحمد سعيد جماهير الأهلي بالصبر على مصطفى شوبير وعدم وضع أي ضغوط عليه خلال المرحلة المقبلة.