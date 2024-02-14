نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشناوي يوجه طلب عاجل إلى إدارة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد سعيد، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، طلب من مسئولي النادي ضرورة حسم ملف تجديد عقده بشكل سريع، خلال الفترة الحالية.

محمد الشناوي يوجه طلب عاجل إلى إدارة الأهلي

وقال أحمد سعيد عبر برنامجه كلام في الكورة على شاشة قناة الشمس الفضائية: "الشناوي طلب إنهاء هذا الملف مستغلا فترة العلاج التي يمارسها الأن بالقاهرة".

وأضاف: "الشناوي سوف يسافر لاستكمال البرنامج العلاجي، وإكمال التأهيل في أحد الأندية والمراكز الطبية الأوروبية وفقا لاختيار اللاعب والاقرب هيكون في بايرن ميونيخ بألمانيا".