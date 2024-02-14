نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الجنايني: أتمنى عودة هذا اللاعب.. وانضمام رمضان صبحي "القائد الرائع" للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمنى عودة مصطفى فتحي إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

تصريحات عمرو الجنايني

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "كنت لا أتمنى رحيل مصطفى فتحي من الأساس، وأتمنى عودته مرة أخرى لنادي الزمالك".

وعن صفقات الزمالك، أكد الجنايني أن عبدالله السعيد صفقة فنية في المقام الأول لكنها جماهيرية أيضا نظرًا لمكانته الفنية في الكرة المصرية.

وتابع: "كذلك رمضان صبحي، أريده في الزمالك وأحبه للغاية على المستوى الشخصي، تعاملت معه في المنتخب الأولمبي عن قرب وأدرك قيمته".

وأتم عمرو الجنايني حديثه قائلا: "رمضان صبحي قائد رائع".