نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي مغربي: لقجع متمسك بإقامة أمم إفريقيا 2025 في الصيف.. ومقترح لحل الأزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي المغربي عبد الغفور ضرار، أن اجتماع مقتضب بين فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وباتريس موتسيبي رئيس الكاف وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على هامش نهائي أمم إفريقيا، واقترح رئيس الفيفا على لقجع إقامة بطولة الأمم الإفريقية في فصل الشتاء وليس صيفًا كما تم الإعلان عنه بشكل رسمي.

إعلامي مغربي: لقجع متمسك بإقامة أمم إفريقيا 2025 في الصيف

وقال ضرار عبر برنامج كلام في الكورة على شاشة قناة الشمس الفضائية: "فوزي لقجع يتمسك بإقامة نهائي أمم إفريقيا في موعده صيفًا، وحتى الآن الجامعة المغربية تتمسك بالموعد المعلن، خصوصًا أنها ستكون بروفة جيدة على استضافة كأس العالم 2030".

وأضاف: "هناك مقترح لإقامة أمم إفريقيا في يونيو، على أن تقام كأس العالم للأندية في شهر أغسطس 2025".

وأكمل: "كنا نتمنى وصول منتخب المغرب إلى نهائي أمم إفريقيا بعد الانجاز التاريخي في كأس العالم بقطر وحصد المركز الرابع والوصول لنصف النهائي كأول بلد عربي يحقق الانجاز، والجميع كان يتوقع حصول المنتخب المغربي على تلك البطولة، وكانت صدمة كبيرة في الشارع المغربي الخروج من البطولة".

وأتم: "الجميع حمل وليد الركراكي مسئولية هذا الإقصاء الغير متوقع بسبب اختياراته وإداراته للمباريات، والمنتخب لم يقدم مستوى قوي في سوى لقاء تنزانيا، أما باقي المباريات كانت المستوى متذبذب ومتراجع، لكن منتخب جنوب إفريقيا نجح في تحقيق الفوز ".