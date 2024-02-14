"يا جبل ما يهزك ريح".. عمرو الجنايني يوجه رسالة خاصة إلى حازم إمام

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن حازم إمام عضو اتحاد الكرة، تعرض لحملة ممنهجة خلال الفترة الماضية، بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية.

ماذا قال عمرو الجنايني لحازم إمام؟

وقال عمرو الجنايني خلال ظهوره في برنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، حازم إمام لا يتحمل مسئولية خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية.

وتابع: "هل كان سيتلقى عضو مجلس الجبلاية الإشادة لو سجل أبو جبل ركلة الترجيح وصعد المنتخب للدور التالي".

وأضاف، حازم إمام لا يحتاج للتقييم، هو كادر ناجح، وعملت معه منذ سنوات طويلة في مجلس إدارة الزمالك.

وأتم الجنايني تصريحاته موجها رسالة خاصة إلى حازم إمام: "يا جبل ما يهزك ريح".