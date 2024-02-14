الزمالك عرض على رمضان صبحي 25 مليون سنويًا.. وهذا اللاعب يرغب في العودة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد سعيد، أن الأيام القليلة الماضية شهدت مفاوضات جادة، بين إدارة نادي الزمالك، ورمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، للانضمام إلى الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك عرض على رمضان صبحي 25 مليون سنويًا

وقال سعيد في تصريحات عبر برنامجه كلام في الكورة الذي يبث عبر فضائية الشمس، أن الفترة الأخيرة شهدت تفاوض بين إدارة الزمالك، ورمضان صبحي من أجل الحصول على خدماته خلال الشتاء الماضي، ولكن ضيق الوقت لم يسمح بذلك

وأضاف: "الزمالك يسعى لضم رمضان صبحي، وعرض عليه الحصول على ٢٥ مليون جنيه في الموسم الواحد".

وأشار إلى مصطفى فتحي عقد جلسة مطولة من يومين مع عدد من لاعبي فريق الزمالك خلال تدريب الفريق الأبيض اللي تصادف إنه يكون بجوار تدريب بيراميدز.

وأتم: "مصطفى فتحي اكد للاعبي الزمالك على رغبته في العودة مرة أخرى للفريق خلال الصيف خصوصا بعد رحيل المجلس السابق.. واكد في كلامه معاهم إنه جاهز وموافق على العودة بس الإدارة تخلص الموضوع مع نادي بيراميدز".