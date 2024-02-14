عاجل.. أكرم توفيق طلب من كولر حسم موقفه من المشاركة مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي أحمد سعيد أن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول بالنادي الاهلي، طلب من خالد بيبو مدير الكرة معرفة مصيره من المشاركة مع الفريق بعد توتر علاقته مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني قبل غلق الميركاتو الشتوي المنقضي.

أكرم توفيق طلب من كولر حسم موقفه

وأضاف في تصريحات عبر برنامجه كلام في الكورة عبر قناة الشمس الفضائية، أن أكرم توفيق طلب أن يكون هناك قرار حاسم لرفضه تكرار سيناريو أيمن أشرف وأحمد عبدالقادر ومحمود متولي وتجميده فنيًا لنهاية الموسم.

وأضاف أن خالد بيبو أكد للاعب أنه مستمر مع الفريق وهناك قناعة بامكانياته الفنية والبدنية خاصة بعد رفض رحيله في يناير علي سيبل الإعارة للدوري السعودي.

وأشار المصدر إلي أن أكرم توفيق يخشي من شبح سيناريو الاعتماد علي محمد هاني وعمر كمال وانهما الثنائي الأساسي في الفترة المقبلة مما يجعله في الترتيب الثالث والابتعاد عن حساباته الفنية.