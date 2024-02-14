عمرو الجنايني: ما حققه مجلس الزمالك في 100 يوم "إعجاز".. وخدمة الكيان لا تحتاج منصب بالنادي

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أحمد جودة - القاهرة - وصف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، أن ما حققه مجلس إدارة القلعة البيضاء في الفترة السابق بـ "الإعجاز".

عمرو الجنايني: ما حققه مجلس الزمالك في 100 يوم "إعجاز"

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "ارتباطي بالزمالك بدأ منذ الصغر، في عائلتي الزمالك مثل الطعام".

وأضاف: "توقعت نجاح مجلس إدارة الزمالك لأنهم يسيروا على الطريق الصحيح، الإخلاص في النوايا أساس نجاح مجلس إدارة الزمالك، مجلس إدارة الزمالك يتميز بإنكار الذات والعمل لمصلحة النادي، ولكن جمهور الزمالك هو البطل الحقيقي وداعم ومساند لناديه على مر العصور".

وتابع: "ثقتي في مجلس إدارة الزمالك بلا حدود في لم الشمل وخدمة النادي، ما حققه مجلس الزمالك في 100 يوم إعجاز، أزمة الزمالك الكبرى كانت مالية وبروح محبيه تجاوزنا الأزمة".

وأتم: "تواجدت في مجلس إدارة الزمالك من 2006 وحتى 2013 دون الترشح في الانتخابات، خدمة الزمالك لا تحتاج لمنصب داخل النادي".