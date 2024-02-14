نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الكرة المصرية السابق: مصطفى شوبير حارس موهوب وقادر تعويض غياب الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيتأثر بغياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، عن مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات حمادة صدقي

وقال صدقي في تصريحات عبر برنامج "كلام في الكورة" الذي يبث على فضائية الشمس:" رغم كثرة الإصابات إلا أن الأهلي سيتأثر بغياب بيرسي تاو، وهو مفتاح لعب كبير ومؤثر للأهلي، وكوكا أيضًا غيابه مؤثر في وسط الملعب".

وتابع:" مباراة شباب بلوزداد صعبة، والفريق خاض مباراة دفاعية في القاهرة، وفي الجزائر سيبحنث عن الفوز، والأهلي يجيد اللعب في المساحات".

وأكمل صدقي:" علي كولر أن يفرض "تكتك" الأهلي في المباراة، والغيابات ستفرض على المدرب أسلوب لعب معين في الملعب".

وعن مهاجم الأهلي في المباراة قال:" كهربا الأجدر بقيادة هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد".

وأتم حمادة صدقي تصريحاته قائلا:" مصطفى شوبير كان يتواجد معي في منتخب الشباب وهو حارس كبير، رغم خطأ في السوبر وهو حارس موهوب ويحتاج للتوفيق وقاد على قيادة الأهلي وتعويض غياب الشناوي وأنا أثق في قدراته".