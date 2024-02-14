نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رضوان جيد بعد الأحداث الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت أصداء اعتذار الحكم المغربي رضوان جيد، عن إدارة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة الافريقية المنصرمة، مستمرة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

واتخذ الاتحاد الافريقي قراره في الحادثة باستبعاد الحكم المغربي من إدارة مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية"، وعدم الاعتماد عليه مستقبلا.

رضوان جيد يكشف سبب التغيير الحقيقي

وكشف الحكم المغربي للفجر الرياضي عن السبب الحقيقي للاستبدال في مباراة الترجي والنجم الساحلي بالحكم سمير القزاز.

السبب الحقيقي تمثيل بشهادة طيبة ليتم تغير الحكم بمواطنه في القمة التونسية، وليس على ما يروج بشأن الاعتذار عن مباراة المركز الثالث والرابع في أمم إفريقيا.

بداية القصة

الأزمة بدأت بعد إعلان طاقم حكام المباريتين الأخيرتين في دوري ابطال افريقيا الذي اختير على اثرها رضوان جيد لإدراك مباراة المركز الثالث والربع، والموريتاني دحان بيده للنهائي.

إلا أن الحكم المغربي قد اعتذر عن قيادة المباراة بداعي الاحتجاج على الاختيارات ليغادر كوت ديفوار ليلة مباراة المركز الثالث والرابع والذي جمعت بين جنوب افريقيا والكونغو الديمقراطية.