نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر ماهر: لم أقبل إهانة موسيماني في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر ناصر ماهر نجم نادي الزمالك الجديد والأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول فترة تواجده داخل القلعة الحمراء، خلال تواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي لم يشارك بها بشكل مؤثر.

ونجح مسؤولو نادي الزمالك في الحصول على توقيع ناصر ماهر بعد رحيله إلى صفوف فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في شهر يناير.

ناصر ماهر يهاجم موسيماني

وأكد ناصر ماهر عبر شاشة أم بي سي مصر:" موسيماني كلن بيهين اللاعبين وأنا رفضت ذلك بشدة، ووليد سليمان كان غاضبا منه في أحد المرات، وكان يترك كل اللاعبين ويأتي إليا ليخرجني من المران وفعل ذلك أيضا مع الحاوي".

وتابع:" كان لدي بعض الإحراج في بعض الأحيان بسبب لعبي أنا ووليد سليمان في نفس المركز".

وواصل:" وكنت أتمنى أن ألعب تحت قيادة فايلر، ولعبت بجانب العديد من المهاجمين مثل شريف في الأهلي وأحمد عاطف في فيوتشر ولكن حسام حسن هداف سموحة كان أشرسهم".