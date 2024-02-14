نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من حسام حسن بعد انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ناصر ماهر نجم نادي الزمالك الحالي، بعد انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عن رد فعل حسام حسن مدرب فيوتشر في الفترة الأخيرة ومنتخب مصر الأول لكرة القدم حاليا، بعد إبلاغه برحيلي عن الفريق.

ناصر ماهر يكشف رد فعل حسام حسن بعد خبر رحيله

وأكد ناصر ماهر عبر قناة إم بي سي مصر:" لم أطلب أي شئ من نادي الزمالك طلبت اللعب فقط، أحمد سليمان قال لي عايز كام فلم أجيب غير بأني أريد اللعب في الزمالك فقط".

وتابع:" رغبتي الشديدة في الانتقال للزمالك لأني أريد أن أثبت نفسي وأقدم شئ أما الماديات فقط تأتي في أي وقت الأهم أن تنتمي إلى كيان كبير وله إسمه وقيمته".

وواصل:" أن تلعب أمام هذه الجماهير، وترى هذا الحب لك رغم أنك ليس من أبناء النادي، واستقبلت حسام حسن بخبر رحيلي إلى الزمالك".

وأختتم:" حسام حسن قال لي أنه بن يقف في طريقه وأكد لي أن جماهير الزمالك تنتظر منه الكثير، رغم احتياجي لك من الناحية الفنية ولكن سألبي لك رغبتك".