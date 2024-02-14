نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد مثير بشهادة عبد الحفيظ.. ناصر ماهر يفجر مفاجأة كبرى عن رحيله من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ناصر ماهر، نجم نادي الزمالك الحالي عن بعض الكواليس المثيرة التي شهدتها فترة رحيله عن صفوف النادي الأهلي، خلال فترة تواجد المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ناصر ماهر يتحدث عن فترته في الأهلي

وأوضح ناصر ماهر مع مهيب عبد الهادي عبر ام بي سي مصر:" رغبتي حسمت انتقالي إلى الزمالك بشكل سريع وشرف لي ارتداء قميص أحد أفضل الأندية في إفريقيا".

وتابع:" تعبت عشان أصل إلى تلك الخطوة وكنت مخطط ذلك واعمل عليه من فترة كبيرة، والزمالك يضيف لأي لاعب، وتعرضت لضغوطات كبيرة لعدم الانتقال إلى القلعة البيضاء".

وواصل:" يوم 30 الصفقة انتهت قي الصباح تم ابلاغي بأن الصفقة قد توقفت ولكن في المساء تم حسم الأمور وتمسكت بالرحيل إلى الزمالك".

وأكمل:" بعد عودتي للأهلي من سموحة كنت في أفضل مستوياتي وحققت أرقام كأفضل صانع ألعاب في الموسم وتفاجئت بوجودي على دكة البدلاء من جديد، وموسيماني كان أهم أسباب ذلك"

واسترسل:" القرار النهائي لإشراكي كان للمدرب ولست حزين من الأهلي وسعيد في الزمالك"،

وأختتم:" تعرضت للظلم داخل الأهلي وقررت بعد رحيلي اعلى الانضمام لنادي الزمالك، وكنت أستحق معاملة أفضل من كده داخل الأهلي وسيد عبد الحفيظ كان أكثر المهتمين وهو شاهد على ظلمي من موسيماني"