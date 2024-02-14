محمود أبو الرجال يطالب بتوفير أجواء النجاح للحكام المصريين

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أحمد جودة - القاهرة - طالب الحكم المصري محمود أبو الرجال بتوفير أجواء النجاح للحكام المصريين، وذلك بعد تألقهم في بطولة كأس إفريقيا، التي أُقيمت ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا.

تصريحات محمود أبو الرجال

وقال محمود أبو الرجال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التحكيم المصري يتواجد في مستوى جيد جدًا في إفريقيا".

وأضاف: "الجماهير دائمًا تهتم بالمنتخب وتتجاهل الحكام في البطولة، وهذا أمر طبيعي، ولكن هذه المرة خروج المنتخب مبكرًا من البطولة دفع الناس للتركيز مع الحكام المصريين في المباريات".

وتابع: "التحكيم المصري مستواه جيد، ولكن أجواء النجاح مطلوبة.. تطلبون من الحكام المصريين النجاح ولكن أجواء النجاح ليست كاملة، الحكم مثله مثل اللاعب، وعلى جميع الأطراف تقبل أخطاء الحكام".

وأكمل: "أحيانًا يقوم حكم المباراة ببعض الأخطاء، لكن لا يصح أن تقوم لجنة الحكام أو الإعلام أو الجماهير بذبحه".

وأتم أبو الرجال تصريحاته قائلًا: "على الجميع الصبر على الحكام، صحيح يجب التصدي للأخطاء الفجة، ولكن هناك أمور لا يجب فيها ذبح الحكم وأن يتم إيقافه شهرين وثلاثة، بهذا الشكل يتم تقليل مستوى الحكم وإبعاده عن المباريات الدولية الخارجية".