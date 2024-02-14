نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مبابي.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسييداد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة ريال سوسييداد الإسباني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسييداد

يلتقى الفريق الباريسي مع نظيره الإسباني، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024، على ملعب "فرانك دي بارنس"، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريال سوسييداد

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - دانيلو بيريرا - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: فيتينيا - أوجارتي - وارن ايمري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي "مواني" - أسينسيو

تنقل مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصصت القناة البنفسجية قناة beIN Sports HD 1 لنقل اللقاء بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.