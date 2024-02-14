أحمد جودة - القاهرة - المنصورة يصطدم ببنى عبيد ومركز شباب القزازين يواجه بايونيرز في جولة قوية بالقسم الثاني

تنطلق اليوم الاربعاء منافسات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الخامسة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني ب، بإقامة 5 مباريات.

1- المنصورة مع بنى عبيد

على ملعب نادي المنصورة يصطدم فريق المنصورة متصدر المجموعة بقيادة عبد الطيف الدومانى برصيد 27 نقطة بفريق بنى عبيد صاحب المركز السادس بقيادة اكرم عبد المجيد برصيد 17 نقطة.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

2- شباب القزازين مع بايونيرز

على ستاد دمياط الجديده يلتقي فريق شباب القزازين وصيف المجموعة بقيادة سامح العربى برصيد 26 نقطةمع فريق بايونيرز صاحب المركز الرابع بقيادة خالد متولي برصيد 19 نقطة.

حقق فريق شباب القزازين الفوز بهدفين نظيفين.

3- صيد المحلة مع شباب تلا

يشهد ملعب نادي سمنود لقاء صعب بين فريق صيد المحلة صاحب المركز الثامن بقيادة خالد الامام برصيد 13 نقطة مع فريق شباب تلا متذيل المجموعة بقياده كريم علوان برصيد 5 نقاط.

4- مالية كفر الزيات مع بلقاس

على ملعب نادي المالية يواجه فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز الثالث بقيادة منير عقيلة برصيد 23 نقطة فريق بلقاس صاحب المركز التاسع بقيادة محمد النحاس برصيد 8 نقاط

حقق فريق المالية الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

5- اتحاد نبروه مع كفر الشيخ

على ملعب نادي نبروه يلعب فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الخامس بقيادة طارق السعيد برصيد 18 نقطة مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز السابع بقيادة محمد السعيد برصيد 16 نقطة.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- المنصورة 27 نقطة

2- شباب القزازين 26 نقطة

3- مالية كفر الزيات 23 نقطة

4- بايونيرز 19 نقطة

5- اتحاد نبروه 18 نقطة

6- بنى عبيد 17 نقطة

7- كفر الشيخ 16 نقطة

8- صيد المحلة 13 نقاط

9- بلقاس 8 نقاط

10- شباب تلا 5 نقاط