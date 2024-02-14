أحمد جودة - القاهرة - سبورتنج يصطدم بدمنهور ودلفى يواجه البترول بالقسم الثاني

تنطلق اليوم الاربعاء منافسات الجولة الثالثة عشر لمجموعة السادسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب، بإقامة 5 مباريات.

1- سبورتنج مع العاب دمنهور

على ملعب نادي سبورتنج يصطدم فريق سبورتنج متصدر المجموعة بقيادة احمد فاروق برصيد 22 نقطة بفريق العاب دمنهور صاحب المركز الخامس بقيادة باسم الرجال برصيد 17 نقطة.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

2- دلفي مع الاوليمبي

يشهد ستاد جامعة الإسكندرية لقاء صعب بين فريق دلفى صاحب المركز الرابع بقيادة جمال السيد برصيد 18 نقطة مع فريق الاوليمبي صاحب المركز الثامن بقيادة احمد سمير برصيد 14 نقطة.

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

3- الهلال الضبعة مع طلائع الاسطول

يستضيف مركز شباب مطروح لقاء بين فريق الهلال الضبعة وصيف المجموعة بقيادة على عاشور برصيد 19 نقطة مع فريق طلائع الاسطول صاحب المركز التاسع بقيادة علاء المنى برصيد 11 نقطة.

حقق فريق الهلال الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

4-الحمام مع شاب كوم حمادة

على ملعب مركز شباب الحمام يلتقي فريق الحمام صاحب المركز الثالث بقيادة محمود التركي برصيد 19 نقطة مع فريق شباب كوم حمادة صاحب المركز السادس بقيادة محمد نور برصيد 15 نقطة.

حقق فريق الحمام الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

5- اسكندرية للبترول مع المجد السكندري

على ملعب اسكندرية للبترول يلعب فريق اسكندرية للبترول متذيل المجموعه بقيادة وليد عطيه برصيد 10 نقاط مع فريق المجد السكندري صاحب المركز السابع بقيادة سمير سعد برصيد 14 نقطة.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

ترتيب المجموعة

1- سبورتنج 22 نقطة

2- الهلال الضبعة 19 نقطة

3- الحمام 19 نقطة

4- دلفي 18 نقطة

5- العاب دمنهور 17 نقطة

6- كوم حمادة 15 نقطة

7- المجد السكندري 14 نقطة

8- الاوليمبي 14 نقطة

9- طلائع الاسطول 11 نقطة

10- اسكندرية للبترول 10 نقاط