نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التألق في كأس الأمم الأفريقية.. نوابالي يكشف عبر "دوت الخليج الرياضي" مستقبله مع تشيبا يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ نجم كأس الأمم الأفريقية 2023 ستانلي نوابالي قرارًا كبيرًا بشأن مستقبله مع تشيبا يونايتد، مشيرًا إلى رغبته في مغادرة الفريق الجنوب أفريقي.

نوابالي يكشف عبر "دوت الخليج الرياضي" مستقبله مع تشيبا يونايتد

وأكد نوابالي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " البقاء في تشيبا يونايتد في الوقت الحالي حيث لا يوجد شيء ملموس وسط تكهنات تربطه بالانتقالات المحتملة إلى فرق في فرنسا والمملكة العربية السعودية.

وتألق الحارس البالغ من العمر 27 عامًا في كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت للتو، حيث كان على وشك تسجيل خمس مباريات بشباك نظيفة بشكل متتالي قبل أن تهتز شباكه بهدف في الدقيقة 90 في فوز نيجيريا بركلات الترجيح على جنوب إفريقيا.

حيث تفوق عليه فقط الفائز بالقفاز الذهبي رونوين ويليامز الذي تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة أكثر (5) وقام بتصديات أكثر (20) من نوابالي خلال البطولة في ساحل العاج.

وحفر حارس إنيمبا السابق اسمه في الفولكلور النيجيري بعد أن حطم الرقم القياسي لإيكي شورونمو لحارس المرمى بأكبر عدد من الدقائق دون أن تهتز شباكه في كأس الأمم الأفريقية.

وخلال تصريحاته لـ " دوت الخليج الرياضي " كشف نوابالي عن مستقبله مع تشيبا يونايتد، سواء بالبقاء أو الانتقال إلى أوروبا "يجب أن أعود إلى ناديي بالتأكيد ولكن لا توجد صفقة في الوقت الحالي، أتمنى أن تأتي الصفقات".

وأضاف "أتمنى أن تتحقق رغبة الناس، أتمنى الرحيل ولكن إذا لم يكن هناك اتفاق فسأستمر في اللعب هناك لأنه دون تشيبا يونايتد لن أكون هنا ".

وأشار "أتمنى اللعب معهم لأنني أفتقدهم، ألعب معهم أكثر."



شعر نوابالي بخيبة أمل لأن النسور لم يتمكنوا من إعادة كأس الأمم الأفريقية إلى نيجيريا بعد أدائهم الرائع في طريقهم إلى النهائي.

وأضاف: "نحن نتقبل الأمر، إنها كرة القدم ولكني أتمنى أن يكون القادم أفضل".

وعن موجود مشكلة في المنتخب النيجيري قبل بداية البطولة قال نوابالي "ليس هناك تأثير كبير هناك، أريد أن أمنح الفضل لزملائي في الفريق مثل المدافعين والجميع حرفيًا، حتى المدربين، لقد قاموا حقًا بعمل جيد بالنسبة لي ".

وأضاف:" بالحديث عن هذه الثقة، شعرت أن هذا هو ما سأضيفه إلى الفريق لأن لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق ".

واختتم: "لقد منحوني الثقة أيضًا، لأن الطريقة التي يتحدثون بها معي، والطريقة التي نتواصل بها، شعرت أن هذا أفضل ما يمكنني فعله"