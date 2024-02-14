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أحمد جودة - القاهرة - بعد ضمان مانشستر سيتي مكان في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، من خلال الفوز على كوبنهاجن الدنماركي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق " سكاي بلو "، عن مدة غياب مدافع الفريق الأساسي، جوسكو جفارديول.

جوارديولا يكشف مدة غياب جفارديول وطبيعة إصابة سيلفا وجريليش

وقال جوارديولا، حسب ما أوردته شبكة سكاي سبورتس: "سيغيب يوسكو جفارديول لمدة 2/3 أسابيع بسبب إصابة في أربطة الكاحل".

كما قدم المدرب الإسباني معلومات عن الإصابات التي تعرض لها برناردو سيلفا وجاك جريليش خلال المباراة.

وقال "تعرض برناردو لضربة قوية في كاحله، ويبدو أن جاك غريليش يعاني من إصابة عضلية".

ويلعب مانشستر سيتي، يوم السبت 17 فبراير، ضد تشيلسي على أرضه، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

