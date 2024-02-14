انت الأن تتابع خبر الأردنيون فخورون بإنجازات النشامى ويأملون بالمزيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشاد الشارع الرياضي المحلي، بما حققه منتخب "النشامى" لكرة القدم من انجاز غير مسبوق في بطولة كأس أسيا التي اختتمت أخيرا في قطر، وحل فيها المنتخب في المركز الثاني بعد المنتخب القطري الذي حل بالمركز الأول، مطالبا بالبناء على ما تحقق لبلوغ انجازات أكبر خلال الفترة المقبلة.

واعتبر الرياضيون أن ما حققه المنتخب الوطني في كأس أسيا، يجعلهم فخورين باللاعبين ومنظومة كرة القدم الأردنية، مطالبين بضرورة البناء على هذا الانجاز من خلال استثماره فنيا بالوصول إلى كأس العالم، أو إداريا من خلال البحث عن تطوير البنية التحتية لكرة القدم الأردنية، وزيادة الدعم المقدم للمنتخبات والأندية من مختلف الجهات.

وأشار الرياضيون خلال حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن المنتخب الوطني لكرة القدم شكل حالة ايجابية في مختلف محافظات وألوية وقرى المملكة، حيث ادخل السعادة والبهجة إلى كل بيت أردني، مطالبين بضرورة استثمار هذه الحالة لتحقيق مزيد من الانجازات.

وقال الدكتور المتخصص في التربية الرياضية عصام ابو شهاب، إن المنتخب الوطني نجح في تحقيق انجاز غير مسبوق تمثل في احتلال المركز الثاني في بطولة أسيا، وهذا الانجاز لابد من البناء عليه في المرحلة المقبلة.

وأضاف، اعتقد أن كل اطياف الشعب أشاد باداء ونتائج المنتخب، وهذا يجب أن يدفع المؤسسات خاصة في القطاع الخاص لدعم كرة القدم الأردنية على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية، بحثا عن تحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة، لاسيما وأن المنتخب مقبل على استحقاق مهم يتمثل في مباريات بتصفيات كأس العالم.

من جهته، أكد قائد المنتخب الوطني والنادي الفيصلي السابق حاتم عقل، أن ما حققه المنتخب في كاس اسيا يعد خارقا قياسا بالدعم الذي يحظى به المنتخب بشكل خاص وكرة القدم الأردنية بشكل عام، داعيا الجميع الى ضرورة دعم المنتخبات في المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من النتائج.

وقال، إننا "سعداء جدا كرياضيين بالدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الامير الحسين ابن عبدالله الثاني ولي العهد، وهو ما اوصل المنتخب لهذا الانجاز"، متمنيا على الحكومة والقطاع الخاص زيادة الدعم للكرة الأردنية لتحقيق انجازات جديدة، خاصة الوصول إلى كأس العالم 2026.

بدوره، أوضح العاشق للمنتخب الوطني الدكتور حسان عبدالمجيد، أن النشامى ابهروا أسيا بما قدموه في البطولة القارية، الأمر الذي جعل كل أسيا تتحدث عن الأردن وما حققه المنتخب من انجازات، وهذا أمر يشعرنا بالفخر والاعتزاز.

من جانبه، طالب المدرب الأردني العامل في نادي الشيحانية القطري ماهر اسماعيل ، باهتمام أكبر بالمنتخبات الوطنية والأندية، سعيا لانجازات جديدة.

وقال إن المنتخب في البطولة القارية ترك صورة ناصعة عن الكرة الأردنية وامكانيات لاعبيها، الأمر الذي يؤكد قدرتنا على تحقيق اعلى الانجازات في المرحلة المقبلة إذا ما رفعنا من اهتمامنا بالرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص .