نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحسم أولى صفقات الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقًا للصحفي الأيطالي فابريزيو رومانو يستعد مانشستر سيتي لتعزيز فريقه هذا الصيف من خلال ضم الجناح البرازيلي سافيو، الذي يلعب حاليًا مع جيرونا على سبيل الإعارة.

مانشستر سيتي ينهي الاتفاق مع سافيو

ينتمي عقد سافيو إلى نادي تروا الفرنسي، إلا أن تروا وجيرونا جزء من مجموعة سيتي، الأمر الذي يجعل هناك مرونة في المفاوضات بين أندية المجموعة.

حيث أصبح بطل أوروبا مستعد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية مع البرازيلي، الذي سينضم إلى النادي في يوليو.

كما أشار رومانو، فإن الصفقة في مراحلها النهائية، ومن المقرر التوقيع على الوثائق اللازمة في الأيام المقبلة، مع عدم الكشف رسوم النقل.

انتقل سافيو إلى جيرونا على سبيل الإعارة من تروا في صيف 2023، وفي 28 مباراة، سجل سبعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة.

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، بينما يحتل جيرونا مركزا مماثلا في الدوري الإسباني.

