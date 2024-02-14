نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. توخيل مرشح لقيادة برشلونة ومانشستر سيتي يبرم أولى صفقاته وأرسنال يفكر في بيع كاي هافرتز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 14-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

نيوكاسل يونايتد وأرسنال في حالة تأهب بعد تعثر محادثات الصفقة مع برينتفورد ومهاجمهم الإنجليزي إيفان توني البالغ من العمر 27 عامًا. (الصن)

حدد برينتفورد مهاجم ليل الكندي جوناثان ديفيد البالغ من العمر 24 عامًا كبديل في حالة مغادرة توني للنادي هذا الصيف. (انتقالات كرة القدم)

يسعى مانشستر يونايتد وتوتنهام جاهدين للتعاقد مع جاراد برانثويت لاعب إيفرتون، بينما استفسر كل من تشيلسي وأرسنال وريال مدريد عن قلب دفاع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا البالغ من العمر 21 عامًا. (ديلي ميل)

نفى لاعب خط الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز، 23 عامًا، التكهنات حول رغبته في ترك تشيلسي، وقال إنه “سعيد جدًا” في ستامفورد بريدج. (إي إس بي إن)

مانشستر سيتي يضم سافيو

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق مع الجناح البرازيلي سافيو البالغ من العمر 19 عامًا، والمعار حاليًا لنادي جيرونا الإسباني من نادي تروا الفرنسي. (فابريزيو رومانو)

انضم نيوكاسل إلى وست هام في السباق للتعاقد مع مهاجم جنوة الأيسلندي ألبرت جودموندسون البالغ من العمر 26 عامًا. (لاجازيتا ديلو سبورت)

نفد صبر أرسنال مع لاعب خط الوسط الألماني كاي هافرتز ويفكر في بيع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هذا الصيف. (فيشاجيس)

استفسر بايرن ميونيخ عن التعاقد مع ميخايلو مودريك على سبيل الإعارة في يناير، لكن تشيلسي لم يكن مهتمًا بالسماح للجناح الأوكراني البالغ من العمر 23 عامًا بالمغادرة. (فابريزيو رومانو)

يعد دان أشورث، المدير الرياضي لنيوكاسل، الهدف الأول لمانشستر يونايتد ليحل محل جون مورتو، الذي من المتوقع أن يترك منصبه كمدير لكرة القدم بمجرد اكتمال صفقة السير جيم راتكليف لشراء حصة 25٪ في الشياطين الحمر. (الصن)

يشعر فريق نيوكاسل بالقلق من أن أشوورث كان غير مستقر بسبب هذه التكهنات ويسعى للحصول على تأكيدات بأنه ملتزم بالنادي على المدى الطويل. (تلجراف)

توماس توخيل مرشح لخلافة تشافي

انضم توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، إلى قائمة برشلونة المختصرة لخلافة تشافي عندما يتنحى لاعب خط الوسط الإسباني السابق عن منصبه في نهاية الموسم. (سبورت)

تواصل ممثلو كيليان مبابي مع ليفربول بشأن خطوة العام الماضي، لكن النادي لم يرغب في تعطيل استراتيجيته المالية بالكامل من أجل التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان البالغ من العمر 25 عامًا ومهاجم فرنسا. (الصن)

لا يستطيع برشلونة تحمل تكلفة تعيين روبرتو دي زيربي كمدير فني جديد له بسبب الموارد المالية التي ينطوي عليها تأمين مدرب برايتون. (ماتيو موريتو)

يعمل وكيل الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو على صفقة لإبقاء اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في برشلونة بعد نهاية الموسم عندما تنتهي إعارته من مانشستر سيتي. (موندو ديبورتيفو)