نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر ماهر: الأهلي لديه نجوم لكن الزمالك يمتلك أساطير.. رسالة قوية لشيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ناصر ماهر، أحد صفقات نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المنتهية في الأيام الماضية، عن دور شيكابالا في إتمام صفقة انتقاله إلى القلعة البيضاء هذا الموسم.

ناصر ماهر يوجه رسالة لشيكابالا

وأكد ناصر ماهر مع مهيب عبد الهادي عبر ام بي سي مصر:" ليس لدي علاقة قوية بلاعبي الزمالك في الماضي، ولكن كنت أتواصل مع شيكابالا عبر "انستجرام"، وأريد أن أوجه له رسالة واشكره على حديثه عني لإدارة الفريق".

وتابع:" شيكابالا تحدث عني بشكل كبير ومميز عند الإدارة حين سئل عن خطوة التعاقد معي في يناير".

وأشار:" الزمالك يمتلك ميزة كبيرة لا توجد قي أندية كثيرة، الجميع يمتلك نجوم ولكن الأبيض لديه أساطير، في الوقت الحالي".

وأختتم:" شيكابالا أسطورة وكذلك عبد الله السعيد وعبد الشافي، والأهلي يمتلك نجوم من العيار الثقيل ولكن الزمالك لديه حاليا أساطير، ولست حزين من أي فرد داخل الأهلي".