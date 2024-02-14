محمود أبو الرجال: أتمنى إسناد مباراة نهائي الكأس لحكام مصريين

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الحكم المصري محمود أبو الرجال عن رغبته في إسناد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر إلى طاقم تحكيم مصري.

تصريحات محمود أبو الرجال

وقال محمود أبو الرجال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى أن يكون حكام مباراة نهائي الكأس بين الأهلي الزمالك مصريين".

وأضاف: "فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام يحافظ على إسناد مباراة القمة لحكام مصريين منذ قدومه، وهذا أمر جيد".

وتابع: "يجب أن تشارك مصر بطاقم تحكيم كامل في كأس العالم 2026، هذا ما تستحقه مصر، وهذا سيتحقق بإسناد المباريات الكبيرة والقوية لحكام مصريين".

وأكمل: "أصعب مباراة لي في كأس إفريقيا 2023؟ جميع المباريات كانت صعبة، فمن يريد النجاح عليه أن يأخذ جميع المباريات بنفس الاهتمام، ولكن مباراة الافتتاح كانت لها أهمية كبيرة".

وأتم محمود أبو الرجال تصريحاته قائلًا: "لجنة الحكام في الكاف نفسها كانت تقول لنا إن مباراة الافتتاح ستفتح الباب للحكام الأفارقة وسندلل على قوة التحكيم الإفريقي من خلالها، وبشهادة الجميع وبما فيهم اللجنة قدمنا مباراة جيدة".