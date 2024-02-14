نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مش هنسيبك مع عبد الله السعيد في بيراميدز".. ناصر ماهر يكشف أسرار الغرف المغلقة في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ناصر ماهر نجم نادي الزمالك الحالي، بعد حسم صفقة انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عن كواليس مثيرة في أزمة رحيله عن صفوف الأهلي هذا الموسم.

ناصر ماهر يكشف كواليس مفاوضات رحيله

وأكد ناصر ماهر عبر قناة إم بي سي مصر:" وقت رحيلي من الأهلي لم يكن طريقي نادي فيوتشر وكان يوجد محادثات مع مسؤولو نادي بيراميدز، خاصة بعد أن علمت بعدم الرغبة في استمراري داخل القلعة الحمراء وبيراميدز تمسك بي".

وتابع:" مسؤول داخل الأهلي تحدث معي وقال لي مش هنسيبك تروح مع عبد الله السعيد في فريق واحد ولكن لم أفهم وقتها".

وتابع:" كان الخوف من عدم ترك الفرصة للمنافس الجديد ( بيراميدز )، في التعاقد مع لاعبين بإمكانيات مميزة، ولذلك تعجبت من عدم مشاركتي ما دام هذا الرأي".

وأختتم:" ولهذا السبب فشلت صفقة انتقالي إلى نادي بيراميدز، هذا ما قيل لي، ولكن القدر كان له كلمته في تزاملنا داخل الزمالك".