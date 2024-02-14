نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الفلانتين.. أجمل قصص الحب الكروية التي توجت بـ "الزواج" في الملاعب المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل العالم اليوم الأربعاء، بـ عيد الحب أو "الفلانتين" في يومه العالمي 14 فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي ينتظره العشاق والأحبة لتبادل الهدايا والتهاني تعبيرًا عن حبهم واستعادة الذكريات الجميلة بينهم.

وبهذه المناسبة يستعرض "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير أشهر قصص الحب في الملاعب المصرية التي انتهت بدخول "القفص الذهبي" والتي جمعت بين نجوم كرة القدم وشقيقات زملائهم بالملاعب أو بنات مدربيهم:-

أسامة حسني

أسامة حسني مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وواحد من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، خطفت قلبه "نور" إبنة محمود الخطيب أسطورة الأهلي ورئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، وانتهت قصة حبهما بدخول "القفص الذهبي" عام 2009.

أمير عبد الحميد

الحب جمع قلب أمير عبد الحميد، حارس الأهلي السابق، مع شقيقة قائد الزمالك السابق، محمد أبوالعلا، لتنتهي قصة حبهما بدخول "القفص الذهبي" في أحد أبرز الزيجات الكروية بمصر.

رمضان صبحي

قائمة "الزيجات الكروية" في مصر تضم رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، والمتزوج من "حبيبة" إبنة إكرامي الشحات حارس مرمي الأهلي السابق، وشقيقة زميله بالأهلي شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الحالي.

سيد معوض

سيد معوض الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي والمدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، تزوج من إبنة رمضان السيد نجم الاهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق الرجاء المطروحي، وأنجب سيد منها "جودي وعمر".

وائل رياض

نجم أهلاوي أخر يتزوج من "إبنة الكابتن" ألا وهو وائل رياض "شيتوس" لاعب الأهلي السابق والمتزوج من إبنة ثابت البطل حارس مرمي الأهلي السابق وأحد رموز القلعة الحمراء، وأنجب "شيتوس" منها إبنه "يحيي".