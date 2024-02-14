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أحمد جودة - القاهرة - أجرى آرثر ثياتي، مدافع رين، مقابلة قبل مواجهة ميلان في تصفيات الدوري الأوروبي.

آرثر ثياتي يرد على أنباء ارتباطه بروما

في مقابلته مع " لاغازيتا "، تناول ثياتي الشائعات المستمرة في يناير والتي ربطته بالانتقال إلى روما والذي لم يؤت ثماره في النهاية.

وعلى الرغم من أن الأنباء الواردة بشأن انتقال اللاعب البلجيكي إلى الذئاب، وسط اهتمام من المدرب السابق جوزيه مورينيو، إلا أن ثياتي قد أشار إلى رغبته في البقاء في رين.

قال قلب الدفاع البلجيكي: "لقد ذكرت ذلك لروميلو لوكاكو، لكنني تحدثت عنه بشكل أساسي مع رين".

وأشار "أنا سعيد هنا وأواصل التركيز على النصف الثاني من الموسم".

واختتم:" بالطبع، أنا سعيد لأن الناس يتحدثون عني في الدوري الإيطالي، الدوري المفضل لدي في أوروبا، سنرى في نهاية الموسم كيف يتطور الوضع ".

