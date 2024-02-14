انت الأن تتابع خبر راتب حسام حسن عن تدريب منتخب مصر.. مفاجأة أمام الجميع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يريد الكثير من المواطنين معرفة راتب حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، وهذا بعدما وقع العقود الخاصة بتدريب الفراعنة، وجاء أثناء جلسة جمعته مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وتعد من أبرز الأشياء الذي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي.
راتب حسام حسن عن تدريب المنتخب المصري
- وكشف مصدر في اتحاد الكرة عن راتب حسام حسن عن تدريب المنتخب المصري، قائلاً “حسام حسن، قام بالتوقيع على عقود تدريب منتخب مصر، مُنذ قليل، خلال الجلسة التي جمعته مع جمال علام، وهو اللقاء الأول بين الثنائي بعد الإعلان رسميًا عن توليه تدريب منتخب مصر، وسوف يحصل على مليون جنيه كراتب شهري في منتخب مصر”.
- وكشف في وقت سابق الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب مصر الأول بدلاً من البرتغالي روي فيتوريا، وجاء هذا بعد فشل منتخب مصر بقيادة فيتوريا في تخطي دور السادس عشر في كأس الأمم الإفريقية 2023، وبعد خسارته من الكونغو الديمقراطية بركلات ترجيح 8/7.
أسباب اختيار مدير فني وطني لمنتخب مصر
- وأعلن الاتحاد المصري لأنه من أهم أسباب اختيار مدير فني وطني لمنتخب مصر، ويعد من الطلبات الخاصة بالمدربين الأجانب غير الطبيعية والمغالاة في الراتب الشهري، وتأخر أيضاً الاتحاد في إقالة المدرب البرتغالي فيتوريا، وهذا بسبب المفاوضات على الشرط الجزائي للعقد 3 أشهر والذي يصل لـ 800 ألف دولار، وكان يحصل البرتغالي على 200 ألف دولار في الشهر الواحد.
- وبعدما تم صرف النظر عن التعاقد مع مدرب أجنبي، وتم العمل على تعيين حسام حسن مديراً فنياً براتب وصل لـ 15 ألف دولار فقط خلال الشهر الواحد ويكون بفارق 185 ألف دولار عن فيتوريا، وأعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم محمد أبو الوفا راتب حسام حسن الذي يحصل عليه مع منتخب مصر.