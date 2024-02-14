انت الأن تتابع خبر راتب حسام حسن عن تدريب منتخب مصر.. مفاجأة أمام الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الكثير من المواطنين معرفة راتب حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، وهذا بعدما وقع العقود الخاصة بتدريب الفراعنة، وجاء أثناء جلسة جمعته مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وتعد من أبرز الأشياء الذي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي.

راتب حسام حسن عن تدريب المنتخب المصري

وكشف مصدر في اتحاد الكرة عن راتب حسام حسن عن تدريب المنتخب المصري، قائلاً “حسام حسن، قام بالتوقيع على عقود تدريب منتخب مصر، مُنذ قليل، خلال الجلسة التي جمعته مع جمال علام، وهو اللقاء الأول بين الثنائي بعد الإعلان رسميًا عن توليه تدريب منتخب مصر، وسوف يحصل على مليون جنيه كراتب شهري في منتخب مصر”.

وكشف في وقت سابق الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب مصر الأول بدلاً من البرتغالي روي فيتوريا، وجاء هذا بعد فشل منتخب مصر بقيادة فيتوريا في تخطي دور السادس عشر في كأس الأمم الإفريقية 2023، وبعد خسارته من الكونغو الديمقراطية بركلات ترجيح 8/7.

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