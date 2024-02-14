انت الأن تتابع خبر معركة الأبطال.. موعد مباراة لاتسيو وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي أنتم اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير على موعد مع سهرة معركة الأبطال حيث ننشر لكم موعد مباراة لاتسيو وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.

ويستضيف لاتسيو الإيطالي مساء اليوم فريق بايرن ميونيخ الألماني على ملعب الأوليمبيكو وتحت إدارة الحكم فرونسوا ليتيزكي وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة لاتسيو وبايرن ميونيخ

يكون موعد مباراة لاتسيو وبايرن ميونيخ في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وبعدما تعرفنا على موعد مباراة لاتسيو وبايرن ميونيخ في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا يأتي الدور على القنوات الناقلة للمباراة والمعلق.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وبايرن ميونيخ

تنقل مباراة لاتسيو وبايرن ميونيخ في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عامر الخوذيري.. إضافة إلى القنوات التالية:

ServusTV HD

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 3 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

CBC Sport HD

M+ Liga de Campeones 2

TV8.5 Turkey

Polsat Sport Premium 2 HD

Arena Sport 1 HD BiH

Sky Sport Austria 2 HD

Virgin Media Two

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

TNT Sports 1

وبذلك نكون قد تعرفنا على موعد مباراة لاتسيو وبايرن ميونيخ في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بجانب مجموعة كبيرة من القنوات الناقلة للمباراة.