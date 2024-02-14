انت الأن تتابع خبر متعة الأبطال النهاردة.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد والقنوات الناقلة والمعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي أنتم اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير على موعد مع سهرة متعة الأبطال حيث ننشر لكم موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد والقنوات الناقلة والمعلق.

ويستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم فريق ريال سوسييداد الإسباني على ملعب بارك دي برانس وتحت إدارة الحكم ماركو جويدا وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد

يكون موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وبعدما تعرفنا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا يأتي الدور على القنوات الناقلة للمباراة والمعلق.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد

تنقل مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.. إضافة إلى القنوات التالية.

Ictimai TV

beIN Sports HD 1 English

Match Football 2

Cosmote Sport 3 HD

Ziggo Sport Select HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

Match! TV

M. Liga de Campeones

LaLiga TV Bar

Sport 24 TV

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Arena Sport 1 HD BiH

Football HD tjk

VTM 2 HD

Arena Sport 3 HD Premium Serbia

TNT Sports 2

وبذلك نكون قد تعرفنا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ومجموعة كبيرة من القنوات الناقلة للمباراة.