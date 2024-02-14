الرياضة

إنزو فرنانديز يشرح الشوط الأول السيئ أمام كريستال بالاس

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي الخطأ الذي حدث في الشوط الأول أمام كريستال بالاس في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الاثنين.

إنزو فرنانديز يشرح الشوط الأول السيئ أمام كريستال بالاس 

تأخر البلوز بنتيجة 1-0 في الشوط الأول وكان أمامهم الكثير من العمل للقيام به لتغيير الأمور، ومع ذلك تمكنوا في النهاية من فعل ذلك.

حيث لم يكن تشيلسي رائعًا في هذه المباراة، لكن روح الفريق والعمل الجماعي لقلب الأمور والفوز بنتيجة 3-1 هي شهادة على ذلك جميعًا.

كما كان الدافع والرغبة في تحقيق تلك الأهداف ومحاولة الصعود للفوز بالمباراة أمرًا رائعًا.

من جانبه قام إنزو بشرح الخطأ الذي حدث عبر موقع تشيلسي الإلكتروني حيث قال:" في الشوط الأول لم أشعر براحة تامة ".

وأضاف:" لقد كانوا متماسكين للغاية وكان لديهم خط مكون من خمسة مدافعين وأربعة لاعبي خط وسط، كان الأمر صعبًا جدًا بالنسبة لنا ".

واختتم "في الشوط الثاني، أعتقد أننا صححنا بعض أخطائنا وتمكنا من إيجاد تلك المساحات التي افتقدناها في الشوط الأول، ولحسن الحظ أن الفوز جاء بعد ذلك، لذلك كنت سعيدًا جدًا ".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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