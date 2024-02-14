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أحمد جودة - القاهرة - أوضح إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي الخطأ الذي حدث في الشوط الأول أمام كريستال بالاس في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الاثنين.

إنزو فرنانديز يشرح الشوط الأول السيئ أمام كريستال بالاس

تأخر البلوز بنتيجة 1-0 في الشوط الأول وكان أمامهم الكثير من العمل للقيام به لتغيير الأمور، ومع ذلك تمكنوا في النهاية من فعل ذلك.

حيث لم يكن تشيلسي رائعًا في هذه المباراة، لكن روح الفريق والعمل الجماعي لقلب الأمور والفوز بنتيجة 3-1 هي شهادة على ذلك جميعًا.

كما كان الدافع والرغبة في تحقيق تلك الأهداف ومحاولة الصعود للفوز بالمباراة أمرًا رائعًا.

من جانبه قام إنزو بشرح الخطأ الذي حدث عبر موقع تشيلسي الإلكتروني حيث قال:" في الشوط الأول لم أشعر براحة تامة ".

وأضاف:" لقد كانوا متماسكين للغاية وكان لديهم خط مكون من خمسة مدافعين وأربعة لاعبي خط وسط، كان الأمر صعبًا جدًا بالنسبة لنا ".

واختتم "في الشوط الثاني، أعتقد أننا صححنا بعض أخطائنا وتمكنا من إيجاد تلك المساحات التي افتقدناها في الشوط الأول، ولحسن الحظ أن الفوز جاء بعد ذلك، لذلك كنت سعيدًا جدًا ".

