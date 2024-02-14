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أحمد جودة - القاهرة - أكد وكيل اللاعبين دافيد تورشيا أن دانييلي روجاني حريص على الاتفاق على شروط جديدة مع يوفنتوس، كما أن المفاوضات تسير بشكل جيد في الوقت الحالي.

وكيل روجاني يؤكد اقتراب تجديد تعاقده مع يوفنتوس

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع في يونيو، ومع ذلك قدم يوفنتوس عرضًا مُحسن للمدافع المميز، من أجل البقاء لأطول فترة ممكنة في تورينو.

وقال تورشيا لـ " تي في بلاي ": "نعم، نحن مقتنعون جدًا بتجديده ".

وأضاف:" هناك ميل للمضي قدمًا بسبب الميزانية، المزيد من الاتصالات مع اليوفي، حيث التقينا والفكرة لم تتغير، يجب على النادي إجراء حساباته، لكن لا يمكننا الوصول إلى العام المقبل".

وعن احتمالية بقاء روجاني مع يوفنتوس في الفترة المقبلة قال:" هذا محتمل جدًا."

