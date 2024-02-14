نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة عمرو السولية في مران الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اختبار طبي قبل انطلاق مران فريقه اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

إصابة عمرو السولية في مران الأهلي

واشتكى لاعب وسط الأهلي من الإصابة في عضلة السمانة خلال مران الفريق الأحمر أمس.

ويحسم الفحص الطبي موقف السولية من المشاركة في مران الأهلي الأخير اليوم قبل التوجه إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وينزل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

