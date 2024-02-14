نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان اليوم أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باريس سان جيرمان وريال سوسيداد يستعدان لمواجهة مثيرة في دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، حيث يسعى الجمهور العربي والعالمي لمعرفة القنوات الناقلة لهذا اللقاء المنتظر.

المباراة ستقام في "حديقة الأمراء"، حيث يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز والمضي في مسيرته الرائعة، خاصة بعد حصوله على خمس انتصارات وتعادل في آخر ست مباريات.

يذكر أن ريال سوسيداد تأهل للدور الثمن النهائي بصدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، فيما تأهل باريس سان جيرمان بوصافة المجموعة الرابعة بـ 8 نقاط. يعد هذا اللقاء الأول بين الفريقين، وتاريخ مواجهاتهم في دوري أبطال أوروبا يظهر أهمية هذه المواجهة.

ستذاع المباراة على قناة "بي إن سبورت 1"، الناقل الحصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويكون التعليق لعصام الشوالي.