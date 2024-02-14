نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفعة قوية لأرسنال ونيوكاسل في سباق التعاقد مع إيفان توني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي أرسنال دفعة قوية في سعيه للتعاقد مع إيفان توني لاعب برينتفورد، وذلك بعد أن وصلت المفاوضات بين المهاجم وفريقه الحالي لطريق مسدود.

برينتفورد يفشل في تجديد عقد توني

وأشار موقع " تيم تلك " أن برينتفورد كان يأمل في الاتفاق على تمديد العقد مع المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا لكن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بعد.

كما أن التطورات الأخيرة المتعلقة بالتمديد وضعت الآن نيوكاسل يونايتد وأرسنال في حالة تأهب، ويأمل الناديان في جلب تعزيزات هجومية وسيكون توني بمثابة صفقة استثنائية بالنسبة لهم.

حيث سيكون بمثابة ترقية لكالوم ويلسون في نيوكاسل يونايتد ويمكنه تشكيل شراكة مميزة مع ألكسندر إيساك.

في حين أنه ليس هناك شك في أن ويلسون كان مهاجمًا جيدًا لنيوكاسل، إلا أن مشاكل الإصابة المستمرة التي يعاني منها ومخاوف التوفر تثير القلق.

ويأمل توني في اللعب على مستوى عالٍ، ويمتلك نيوكاسل الموارد اللازمة للتنافس على الجوائز الكبرى في المواسم المقبل، وقد يكون الانتقال إلى سانت جيمس بارك خيارًا جذابًا بالنسبة له، خاصة إذا تمكنوا من تأمين التأهل الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، يحتاج آرسنال إلى مهاجم يمكن الاعتماد عليه من أجل الفوز بالبطولات الكبرى، حيث لم يتمكن غابرييل جيسوس من تسجيل الأهداف باستمرار، وقد هز الشباك أربع مرات فقط في الدوري هذا الموسم.

يذكر أن توني لديه عقد مع برينتفورد حتى صيف 2025 وسيتعرض النحل لضغوط لبيعه في الصيف إذا لم يجدد صفقته.