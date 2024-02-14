الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف نادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل.

خاض لاعبو نادي الزمالك تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي في دوري نايل.

وعقد جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين في مران اليوم شرح بعض الجوانب الخططية والفنية.

وقام لاعبو نادي الزمالك بخوض تقسيمة قوية في مران من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة الإسماعيلي.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 19 فبراير على ستاد الإسماعيلية.

