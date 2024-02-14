نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندرى والجيش فى دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عن تشكيل فريقه أمام طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها فى الرابعة عصر اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري والجيش فى دوري "نايل"

وجاء التشكيل كالآتى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، إسلام أبو سليمه، كريم الديب.

خط الوسط: شريف رضا، ناصر ناصر، عبد الغنى محمد، عمرو صالح.

خط الهجوم: بواتنج ومابولو لولو.

وأعلن عبد الحميد بسيوني عن تشكيل فريقه أيضًا وضم كلا من: عبد الرحمن شيكا، جوديون، فريد شوقى، خالد سرحان، أحمد زولا، محمد شعبان، يسرى وحيد، دياوارا، أحمد متعب، عمرو طارق.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 18 نقطة بينما يأتى الجيش فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

