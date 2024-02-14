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أحمد جودة - القاهرة - غادرت مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة متوجهة إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل.

الأهلي يغادر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

وينزل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري بعد غدٍ الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي التي اختارها المدرب السويسري مارسيل كولر على النحو التالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس

الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير - كريم فؤاد - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم

الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - أنتوني موديست.