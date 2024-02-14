نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الزمالك يكشف تطورات إصابة الونش وقائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 14-2-2024 في السطور التالية:

الزمالك يكشف تطورات إصابة الونش

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة إلى أن الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة للاعب قام بعمل منظار تشخيصي للإصابة، وبناءً عليه تقرر إجراء عملية بإعادة بناء الرباط الصليبي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن العملية التي أجراها "الونش" تمت بنجاح، وحالة اللاعب جيدة.

وقال محمد أسامة إن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش، ثم توجه الفريق إلى مطار القاهرة للسفر إلى الجزائر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس

الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير - كريم فؤاد - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - أنتوني موديست.

جاهزية نجم الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

تأكدت جاهزية كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة مع فريقه في مباراته المقبلة أمام شباب بلوزاد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وتعافى لاعب الوسط بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا برشح في الركبة، والتي حرمت الفريق الأحمر من جهوده.

ويتواجد نيدفيد مع بعثة الأهلي التي ستتجه بعد قليل إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

واختتم الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة قبل السفر إلى الجزائر لملاقاة شباب بلوزداد.