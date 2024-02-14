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أحمد جودة - القاهرة - مجلس إدارة اتحاد الكرة يكرم الحكام والمشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية

قام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، برئاسة جمال علام، بتكريم الحكام المصريين الذين شاركوا في إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023، التي استضافتها كوت ديفوار، حيث شارك سبعة حكام مصريين في إدارة مباريات البطولة القارية، هم أمين عمر، محمد عادل ومحمد معروف "حكام ساحة"، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه "مساعدان" ومحمود عاشور ومحمود البنا "VAR".

كما تم تكريم محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة بعد اختياره عضوا في لجنة الانضباط لبطولة أمم إفريقيا، وموظفي اتحاد الكرة فريد سلطان لاختياره في لجنة التحليل الفني والأداء وتجهيز المواد العلمية للحكام، ومحمود سعد مسؤل التصاريح الخاصة بالمباريات.

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أنه سعيد بالظهور المميز للحكام المصريين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وإدارة أكثر من مباراة هامة و أن مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل يدعم الحكام واللجنة في أي أمور خاصة بهم والعمل على تطويرهم، وظهورهم في أكبر المحافل الدولية.

كما أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة أن هناك ثقة كبيرة من مجلس الإدارة بالحكام وسعيد بالمظهر المشرف لهم خلال البطولة، وطالبهم بالاستمرار على نفس الأداء في جميع البطولات الدولية والمحلية.

