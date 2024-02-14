بعثة الأهلي تغادر القاهرة متجهة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد (صور)

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رياض - احمد صلاح - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة منذ قليل متجهة إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

بعثة الأهلي تغادر القاهرة متجهة إلى الجزائر

وخاض الأهلي مرانه الختامي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش، وعقد المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر، محاضرة مع الجهاز المعاون قبل بداية المران وتحدث عن بعض الجوانب الفنية وخاض الفريق فقرة إحماء بدنية بتنفيذ الجزء التخطيطي خلال تدريبات الكرة صباح اليوم الأربعاء.

ويخوض المارد الأحمر المباراة بحثًا عن خطف الثلاث نقاط والحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي يحتلها أبناء التتش برصيد 5 نقاط من أصل 3 مواجهات حيث لم يفوز إلا مباراة واحدة وتعادل في مباراتين.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- حمزة علاء – مصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول – كريس الدبيس – محمد هاني- أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – كريم فؤاد -طاهر محمد طاهر- مصطفى أبو الخير

خط الهجوم: محمود كهربا – أنتوني موديست